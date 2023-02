Russere på harryhandel sniker seg inn i Finland via Norge

Russere som kommer seg inn i Schengen via Storskog, kan reise videre til Finland, selv om finnene har stengt sin grense mot Russland i kjølvannet av krigen i Ukraina. Illustrasjonsfoto Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Finland har stengt grensen for russere og sluttet å gi dem visum, men når trangen til å reise over grensen for å handle, tar russiske turister veien om Norge.