Wagner-sjefen hevder Bakhmut vil falle innen april er omme

NTB

Russland kommer til å innta Bakhmut i mars eller april, hevder Jevgenij Prigozjin, som er sjef for den private russiske leiesoldatgruppen Wagner.

Prigozjin sier den russiske fremrykningen vil avhenge av om Ukraina sender flere soldater til fronten.

I samme kunngjøring kritiserer han Russlands militære lederskap for å være enormt byråkratisk. Prigozjin mener dette var medvirkende til at Russland ikke fikk kontroll over Donetsk fylke i 2022.

– Fremrykningen går ikke like fort som vi skulle ønske. Jeg tror Bakhmut ville bli tatt før nyttår hvis det ikke var for vårt enorme militærbyråkrati, sier Prigozjin.

Avskjærer forsyningslinjer

De siste dagene har soldater fra Wagner-gruppen rykket fram nord og sør for byen og truer med å omringe den. Alle forsyningslinjene til Bakhmut er gjenstand for russisk beskyting, ifølge Ukraina.

– For å ta Bakhmut, må du avskjære alle forsyningslinjer. Det er en betydelig oppgave, sier Prigozjin.

Framrykningen har imidlertid kostet Wagner-gruppen dyrt. Ifølge Ukrainas visestatsminister Hanna Malyar har Wagner mistet 80 prosent av artilleriavdelingene ved Bakhmut.

– Evakuering av døde og sårede skjer sjelden eller ikke i det hele tatt, sier Maylar ifølge Kyiv Independent.

Store tap

Talsperson Serhij Tsjerevatyj i det ukrainske forsvaret sa onsdag at Russland hadde mistet 119 soldater og at 163 er såret det foregående døgnet.

Russiske styrker har i flere måneder forsøkt å innta byen, som før krigen hadde rundt 70.000 innbyggere. Tirsdag het det fra ukrainsk hold at færre enn 5.000 sivile er igjen.

