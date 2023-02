Uro for giftige utslipp etter togulykke i USA

Etter ulykken sto toget i full fyr. Det var lastet med blant annet vinylklorid, som er et giftig stoff. Les mer Lukk

NTB

Innbyggere i den lille byen East Palestine i USA er bekymret for giftige utslipp etter at et godstog sporet av tidligere i februar.