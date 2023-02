En uhyggelig bildekavalkade viser krigens gru i Ukraina

Ødelagte russiske stridsvogner ses på hovedveien nær Brovary nord for Kyiv. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

NTB

Nyhetsbyrået AP har dokumentert Russlands krig mot Ukraina med en bildereportasje, som viser død, ødeleggelser og motstandskraft.

Siden krigen startet for snart et år siden, har over åtte millioner ukrainere flyktet til andre europeiske land i den største flyktningstrømmen kontinentet har sett siden andre verdenskrig.

Moskvas krigsmaskin har bombardert sivil infrastruktur. Missiler, raketter og artillerigranater har vilkårlig truffet bolighus, sykehus og andre offentlige bygninger, drept og såret tusenvis.

I noen områder dominerer ruiner av bygninger, sprengte veier, broer ødelagte biler og panserkjøretøy landskapet.

Fortsatt må ukrainere tilbringe timevis i provisoriske tilfluktsrom. Mange mangler mat, varme, vann og annen hjelp.

Under de mange begravelsene – både av soldater, sivile, store som små, ses ofte det ukrainske flagget i gult og blått – et tegn på samhold og motstandsvilje.

Associated Press-fotografer har vært til stede siden krigen brøt ut. Her følger et utvalg av deres arbeid.