Lufthansa: Ting som normalt igjen etter IT-feil

Det var kaotiske scener ved informasjonsskranken til Lufthansa på flyplassen i Frankfurt onsdag. Skader på datakabler førte til store IT-problemer for selskapet, og hundrevis av flygninger ble innstilt. Torsdag er ting på stell igjen, ifølge selskapet. Foto: Arne Dedert / DPA via AP / NTB

NTB

Etter at skader på datakabler forårsaket store IT-problemer for det tyske flyselskapet Lufthansa onsdag, går ting som normalt igjen torsdag, opplyser selskapet.

Torsdag morgen var det ingen innstillinger eller forsinkelser, ifølge en talsperson for selskapet.

Onsdagens problemer skyldtes at fire av Deutsche Telekoms datakabler ble kuttet over under jernbanearbeid i Frankfurt. Dermed ble rundt 230 flygninger, både avganger og ankomster, innstilt, ifølge flyplassoperatøren Fraport.

På et tidspunkt besluttet flygelederne å avvise ytterligere landinger slik at flyplassen ikke ble fylt opp, og Lufthansa måtte oppfordre passasjerer på innenlandske flygninger til å ta toget i stedet.

Det ventes nytt flykaos fredag når arbeidstakerorganisasjonen Verdi tar ut bakkemannskap og sikkerhetspersonell i streik ved sju flyplasser, blant dem Frankfurt og München, med krav om bedre lønn for ansatte i offentlig sektor. Tusenvis av flygninger inn og ut av Tyskland er innstilt allerede.