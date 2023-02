Uløst mysterium rundt funn av steinalderverktøy i Kenya

Her ses et steinverktøy funnet i Nyayanga-området i det sørvestlige Kenya i 2017. Arkeologer har gravd opp noen av de eldste steinverktøyene som noen gang er funnet, datert tilbake til rundt 2,9 millioner år siden. Hvem som brukte redskapene er stadig et mysterium. Foto: Homa Peninsula Paleoanthropology Project / AP / NTB

NTB

Arkeologer i Kenya har gravd opp noen av de eldste steinverktøyene som noen gang er funnet. Hvem som brukte dem er usikkert, men det kan ha vært Paranthropus.

Forskerne har tidligere antatt at våre direkte forfedre var de eneste som laget verktøy. Men to store, fossile tenner funnet sammen med steinverktøy i et utgravingsfelt i Nyayanga sørvest i Kenya tilhører vår utdødde menneskelige «fetter» kjent som Paranthropus.

Paranthropus var en sidegren på utviklingslinjen som førte til mennesket. De var kjennetegnet ved sine svært grovbygde kjever, de var 130–140 centimeter høye og gikk på to bein. Hjernen var 410–530 kubikkcentimeter stor, rundt 40 prosent av størrelsen hos et moderne menneske. De levde i Afrika for omkring 2,7 til 1,2 millioner år siden.

– Dette tyder på at våre direkte slektninger i homo-avstamningen kanskje ikke var de eneste teknologikyndige skapningene i steinalderen, sier Rick Potts, direktør for Smithsonians Human Origins Program og medforfatter av den nye studien som er offentliggjort i tidsskriftet Science.

– Dette funnet gir oss et fantastisk mysterium å løse – hvem var disse skapningene som laget disse tidlige verktøyene, spør Potts.

Slaktet flodhester!

Verktøyene dateres tilbake til rundt 2,9 millioner år siden, og verktøyene ble blant annet brukt til å slakte flodhester med, mener forskerne.

– For å lage verktøyene holdt de en stein i den ene hånden og slo den med en annen stein, og fikk på den måten tynne, sylskarpe flak, forklarte antropolog Kathy Schick ved Stone Age Institute i Indiana, som ikke har deltatt i studien.

Med steinene og flakene kunne tidlige mennesker kutte og knuse en lang rekke ulike materialer, forklarer hovedforfatter Thomas Plummer, som er antropolog ved Queens College ved City University of New York.

Og verktøyene fra funnstedet i Kenya – sannsynligvis de eldste Oldowan-verktøyene som er funnet til dags dato – antyder at dette ga dem en stor fordel på et svært viktig område: nemlig spising.

Oldowan-verktøyene spredde seg over store deler av Afrika og Eurasia i en million år før de gradvis ble videreutviklet til mer avanserte verktøy.

Et frodig landskap

Nyayanga-området er et frodig, kupert landskap ved bredden av Victoriasjøen. Utgravninger i dette området startet i 2015, og siden har forskere funnet svært mange gjenstander og dyrebein – og altså de to Paranthropus-tennene.

Skivemerker på flere flodhestbein viser at de ble skåret opp.

– Kjøttet ble spist rått – som en flodhestbiff-tartar, sier Plummer.

De tidlige menneskene brukte sannsynligvis også verktøyene sine til å bryte åpne antilopebein for å nå inn til fettmargen. Dessuten brukte de verktøyene til å fjerne skallet på planterøtter, mener forfatterne.

– Steinverktøyene gjør at disse tidlige menneskene klarer å nyttiggjøre seg store ressurser fra miljøet. Hvis du kan slakte en flodhest, kan du slakte stort sett hva som helst, fastslår Plummer.

Kan ikke være helt sikre

Tidligere antok altså forskerne at det var våre direkte forfedre som brukte disse verktøyene. Men funnet av tennene gjør det vanskelig å utelukke at andre tidlige mennesker, til og med utdødde søskenbarn som Paranthropus, med sine store tenner og små hjerner, også laget sine egne verktøy. Men forskerne kan ikke være helt sikre.

– Tross alt kan vi ikke si sikkert om Paranthropus brukte disse verktøyene, eller om de bare tilfeldigvis døde på samme sted, sier Plummer.

Mysteriet er ikke løst.

Det er også funnet enda eldre steinverktøy i Kenya, verktøy som dateres tilbake til rundt 3,3 millioner år siden.

– Men disse verktøyene var litt enklere og har så langt bare blitt funnet på ett sted, opplyser Shannon McPherron, arkeolog ved Tysklands Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.