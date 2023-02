Russland: USA bør bevise at de ikke sto bak Nord Stream-sabotasje

NTB

USA bør forsøke å bevise at de ikke sto bak sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, sier den russiske ambassaden i Washington.

Russland anser eksplosjonene ved gassrørledningene som en «internasjonal terrorhandling» og vil ikke tillate at det feies under teppet, skriver ambassaden i en uttalelse.

Videre viser den til et blogginnlegg fra den omstridte gravejournalisten Seymour Hersh der det hevdes at USA og Norge sto bak sabotasjen, og at det hele skjedde på ordre fra USAs president Joe Biden. Både USA og Norge har blankt avvist påstanden, som baserer seg på én ikke navngitt kilde og ellers er udokumentert.

Vestlige land ga tidlig Russland skylden for eksplosjonen, som skjedde i kjølvannet av invasjonen av Ukraina. Myndighetene i Sverige; Danmark og Tyskland har etterforsket hendelsen, men har ikke lagt skylden på et bestemt land eller aktør.

Russland har beskyldt USA og Storbritannia for å stå bak eksplosjonen. Gassrørledningene gikk mellom Russland og Tyskland.