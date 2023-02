Medier: Biden skal tale om nedskyting av objekter

NTB

USAs president Joe Biden skal holde tale, kanskje allerede torsdag, om den kinesiske ballongen og de andre objektene som har blitt skutt ned, melder flere medier.

To kilder med kjennskap til saken opplyser til Reuters at talen ventes å bli holdt torsdag, men at tidspunktet er uklart. Biden skal på helsesjekk torsdag morgen. Også NBC News melder om taleplanene onsdag kveld amerikansk tid.

Ifølge kanalen skal Biden forklare hvordan han har gitt administrasjonen i oppgave å utarbeide retningslinjer for hvordan man skal håndtere ballonger og andre objekter i framtida.

Biden har fått kritikk for å ikke ha talt til folket om nedskytingen av de til sammen fire objektene. Hendelsene har ført til både uro og fascinasjon blant amerikanere. Det første objektet som ble skutt ned, var en kinesisk ballong som USA mener var en spionballong. Kina sier det dreier seg om en værballong på avveie.