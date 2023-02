USA: Al-Qaidas nye leder skjuler seg i Iran

NTB

Egypteren Saif al-Adel er al-Qaidas nye leder og oppholder seg i Iran, hevder USAs utenriksdepartement. En latterlig påstand, sier Irans utenriksminister.

– Vår vurdering er i tråd med FNs – at al-Qaidas nye de facto-leder Saif al-Adel har base i Iran, sa en talsperson for amerikansk UD onsdag.

Dagen før la FN fram en rapport der det heter at de fleste medlemsland nå er av den oppfatning at det er Adel som leder al-Qaida og at han oppholder seg i Iran.

Det blir derimot helt avvist av Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian, som kaller påstanden latterlig.

– Det er skaperne av al-Qaida og IS som har ansvaret for økt terror i verden, tvitrer han med åpenbar henvisning til USA.

Ikke utpekt

Al-Qaida har ikke formelt utpekt noen ny leder fordi Taliban i Afghanistan ikke har villet erkjenne at den tidligere lederen Ayman al-Zawahri ble drept i et amerikansk angrep i Kabul i juli, heter det i FN-rapporten.

For sunniislamistiske al-Qaida er det også tungt å erkjenne at Adel skjuler seg i det i hovedsak sjiamuslimske Iran.

– Hans oppholdssted reiser spørsmål som har å gjøre med al-Qaidas ambisjoner om å ta lederskap over en global bevegelse i møte med utfordringer fra IS, skriver FN i rapporten.

Egyptisk offiser

Adel, som skal være 62 år gammel, er tidligere oberstløytnant i de egyptiske sikkerhetsstyrkene og har lenge vært sentral i ledelsen i al-Qaida.

Han var med på å trene flere av flykaprerne som tok del i terrorangrepene mot USA 11. september 2001, ifølge organisasjonen US Counter Extremism Project.

Adel er også ettersøkt av FBI for medvirkning i bombeangrepene mot USAs ambassader i Tanzania og Kenya i 1998, og USA har utlovet dusør på opptil 10 millioner dollar for informasjon som kan føre til at han blir pågrepet.