94 nicaraguanere fratas statsborgerskapet

NTB

Nicaraguas regjering tar statsborgerskapet fra 94 personer, både folk som bor i utlandet og noen som fortsatt oppholder seg i landet.

Det skjer etter at regimet til president Daniel Ortega «utviste» 200 politiske fanger til USA forrige uke. Nesten alle sammen er kritikere av ham som har blitt fengslet de siste årene. Senere ble det kunngjort at også disse vil fratas statsborgerskapet.

Ortega beskrev den overraskende løslatelsen av fangene som et tiltak for å utvise kriminelle oppviglere, mens USA sa at det var konstruktivt og åpnet en dør til ytterligere dialog mellom landene.