Amnesty anklager peruanske sikkerhetsstyrker for overdreven voldsbruk

Demonstranter barker sammen med politi under en protest mot den peruanske regjeringen. Amnesty presenterte onsdag beviser for det organisasjonen mener er sikkerhetsstyrkenes overdrevne og uforholdsmessige bruk av vold for å slå ned på demonstrasjonene. Minst 48 personer har mistet livet i uroen. Foto: Martin Mejia / AP / NTB

NTB

Peruanske sikkerhetsstyrker har brukt overdreven og iblant dødelig vold for å slå ned på protester mot landets regjering, mener Amnesty International.

Organisasjonen la fram det de mener er bevis på anklagene for president Dina Boluarte onsdag. Minst 48 personer har dødd i sammenstøtt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter siden det brøt ut uro 7. desember da ekspresident Pedro Castillo ble avsatt og pågrepet.

– Vi har presentert bevisene vi har samlet inn … sikkerhetsstyrkene brukte overdreven og uforholdsmessig, og mange ganger dødelig, vold, de brukte våpen mot folk som demonstrerte, sa Erika Guevara etter å ha møtt Boluarte. Guevara er leder for Amnestys virksomhet på det amerikanske kontinent.

Amnestys rapport er basert på informasjon myndighetene selv har oppgitt. Ifølge Guevara er det registrert minst 46 brudd på menneskerettighetene. Boluarte skal på møtet flere ganger ha sagt at hun aldri har gitt ordre om bruk av dødelig vold for å få kontroll på protestene. Demonstrantene krever at president Dina Boluarte går av, at kongressen oppløses, en ny grunnlov og et umiddelbart nyvalg.

Boluarte var visepresident under venstreorienterte Castillo, som ble avsatt etter å ha forsøkt å oppløse nasjonalforsamlingen og styre ved dekret. Castillo etterforskes for korrupsjon og mener anklagene er politisk motivert.