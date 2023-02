WHO: Apekopper er fortsatt global helsekrise

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer fortsatt apekopper som global helsekrise, til tross for at antall smittetilfeller har falt.