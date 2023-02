Nicola Sturgeon: – Tiden er inne for at jeg går av

NTB

Skottlands lengstsittende førsteminister Nicola Sturgeon gir seg som leder for nasjonalistpartiet SNP. Hun vil overlate roret til krefter som kan samle landet.

Sturgeon har markert seg som en sterk forkjemper for et uavhengig Skottland, men mener nå at hennes dominans over partiet og landet ikke lenger står i samme stilling.

Hun sa at hun har blitt for polariserende, og for sliten, til å nå på tvers over det politiske skillet. Sturgeon ga uttrykk for at hun ønsker å ta et steg tilbake fra det hun kalte den moderne politikkens brutalitet. Hun vil heller fokusere på «personen Nicola Sturgeon», sa hun.

– Siden jeg tok over jobben, har jeg tenkt at en del av den er å vite når tiden er inne for å gi plassen til noen andre. I hodet og hjertet vet jeg at tiden nå er inne. At det er riktig for meg, for partiet og for landet, sa Sturgeon på en pressekonferanse i Edinburgh, der hun kom med kunngjøringen.

Den overraskende kunngjøringen kommer bare en måned etter at Sturgeon sto fast ved at hun ikke ville gå av. 52-åringen sa onsdag at hun har gått mye fram og tilbake de siste ukene, men at dette var den rette avgjørelsen.

– Ved å gå av, frigjør jeg SNP til å velge hvilken retning de ønsker å gå i, tilføyde 52-åringen.

Sturgeon opplyste at hun blir sittende inntil en etterfølger er klar og har gitt SNP instruks om å starte prosessen med å velge en ny leder.

– Pliktfølelse og kjærlighet

– Jeg vet at noen vil bli opprørt over denne avgjørelsen, og av at jeg tar den nå. Selvfølgelig vil det være andre som takler denne nyheten helt fint, og det er det fine med demokratiet, sa Sturgeon.

– Avgjørelsen min kommer fra pliktfølelse og kjærlighet, sa hun.

Sturgeon var klar på hun ikke går av på grunn av den nåværende situasjonen i skotsk politikk, og at det ikke er en reaksjon på det hun kaller kortsiktig press.

Samtidig understreket Sturgeon at hun ikke er ferdig som politiker, uten å utdype hva hun mente med det.

Lengstsittende

Sturgeon har vært førsteminister siden november 2014, da hun tok over etter Alex Salmond etter den feilslåtte uavhengighetsavstemningen samme år. Hun er med sine åtte år i vervet landets lengstsittende førsteminister.

52-åringen har vært medlem av det skotske parlamentet siden 1999 og den skotske regjeringen siden 2007. Hun var helseminister i perioden 2007 til 2012 og næringsminister mellom 2012 og 2014.

Sturgeon har lenge vært en forkjemper for skotsk uavhengighet fra Storbritannia. I juni i fjor startet Sturgeon kampanjen for å få i stand en ny folkeavstemning.

Mener andre er bedre egnet

Sturgeon har styrt det skotske nasjonalistpartiet gjennom flere valgseirer. Hun har også fått rykte på seg for å være den beste politiske kommunikatoren i Storbritannia. Det var evner som kom til syne under koronapandemien da hun unngikk mange av feilene som politikere i London begikk.

Men de siste månedene har Sturgeons ønske om ny folkeavstemning om uavhengighet blitt stanset av britiske høyesterett. Den skotske regjeringen kan ikke holde en ny folkeavstemning uten godkjennelse fra Parlamentet i London, slo domstolen fast i november.

Sturgeon sa onsdag at hun mener det er flertall for skotsk uavhengighet, men at SNP må befeste og styrke denne støtten.

– Vi må nå fram på tvers av skillet i skotsk politikk for å få det til, sa hun.

– Og min vurdering nå er at en ny leder vil være i bedre stand til å få til dette. En person som nesten alle i landet ikke allerede har gjort seg opp noen mening om, på godt og vondt, sa Sturgeon.

Uklar vei videre

Anthony Wells ved meningsmålingsinstituttet YouGov sier til Reuters at Sturgeons styrke i SNP-ledelsen har hindret intern strid om hvilken retning partiet skal gå i. Sturgeon har også bidratt til å dempe kritikk av partiets politikk på områder som helse og utdanning, uttaler Wells.

– Det ville ha vært ganske kaotisk uten noen som har kunnet ha en stø hånd på roret, sier Wells.

Han sier Sturgeon fortsatt har vært populær og at meningsmålinger alltid har ligget på balansepunktet der utfallet kunne ha gått begge veier i en ny folkeavstemning.

– SNP har fremstått som en svært kompetent regjerende klasse. Hvis det ikke lenger vil være tilfelle, så kan dette virkelig slå dem tilbake og påføre skade på kampen for skotsk uavhengighet, sier Wells.

Tre navn

Tre navn trekkes fram som mulige arvtakere til å føre SNP videre etter Sturgeon: den skotske finansministeren Kate Forbes (32), landets viseførsteminister John Swinney (58), og SNPs tidligere nestleder Angus Robertson (53).

Ifølge meningsmålinger økte støtten for skotsk uavhengighet til over 50 prosent etter nederlaget i britiske høyesterett, men støtten har siden det falt. Folkemeningen er fortsatt splittet, konstaterer Emily Gray, som er leder for meningsmålingsinstituttet Ipsos Scotland.

– Uansett hvem Nicola Sturgeons etterfølger blir, kommer de til å få store arbeidsoppgaver hvis de skal fremme uavhengighetssaken. Veien til en folkeavstemning nummer to er dessuten langt fra åpenbar, sier Gray.

– Uavhengighetskamp på spill

Sturgeon mener en ny SNP-ledelse kan gi ny giv for kampen for uavhengighet. Men en meningsmåling fra Panelbase i Sunday Times viser at Forbes leder som mulig arvtaker for Sturgeon. Forbes får riktig nok bare støtte fra 7 prosent av de spurte. 69 prosent har svart at de ikke vet hvem de mener kan erstatte Sturgeon.

– Velgerne ser ingen klar etterfølger etter Sturgeon. Dette viser hvor dominerende hun har vært over lang tid, sier Mark Diffley i Panelbase.

John Kampfner i tankesmia Chatham House sier at Sturgeons beslutning setter Skottlands uavhengighetskamp på spill.

– Dette reiser ytterligere tvil rundt spørsmålet om Skottland noen gang komme til å bli uavhengighet, i det minste i overskuelig fremtid, sier Kampfner.