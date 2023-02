NTB

Et jordskjelv med en styrke på 6,1 har rammet Filippinene.

Det melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS, som opplyser at skjelvet hadde sitt senter 10 kilometer nordøst for Miaga i Masbate-provinsen. Det inntraff 20 kilometer under overflaten.

Så langt er det ikke kjent hvilke konsekvenser skjelvet har fått.