USAs forsvarsminister mener Ukraina har god sjanse til å ta initiativet

USAs forsvarsminister Lloyd Austin har tro på at Ukraina vil være i stand til å skaffe seg fremgang på slagmarken. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB

NTB

Ukraina har reell sjanse til å ta initiativ på slagmarken og skaffe seg fremgang i krigen, mener USAs forsvarsminister.

– Jeg tror de har en reelt god sjanse til å gjøre en ganske betydelig forskjell på slagmarken og ta initiativ, og at de vil være i stand til å utnytte et slikt initiativ til å flytte seg fremover, sa Lloyd Austin til journalister etter et møte med Natos forsvarsministre i Brussel onsdag.

Austin sa også at soldater skal trenes opp til å kunne bruke ethvert system som Nato sender til Ukraina.

– Vi har laserfokus for å forsikre oss om at vi skaffer til veie evnen og ikke bare plattformen, sa han.