Tenåring dømt til fengsel på livstid for massedrap på amerikansk supermarked

NTB

En 19 år gammel mann er dømt til fengsel på livstid for å ha drept ti svarte mennesker på et supermarked i Buffalo i USA.

19 år gamle Payton Gendron får ikke mulighet for prøveløslatelse, slo en domstol fast da straffutmålingen ble klar onsdag.

Gendron erkjente seg skyldig da rettssaken begynte 28. november. 19-åringen svarte da bekreftende på spørsmål om han drepte de ti på grunn av hudfargen deres.

Buffalo ligger i delstaten New York, som ikke har dødsstraff. Men Gendron risikerer dødsstraff dersom han senere blir dømt under føderale anklager.

Dramatikk i rettssalen

Under straffutmålingen onsdag oppsto det dramatikk i rettssalen. Flere amerikanske medier skriver at en av tilhørerne i rettssalen plutselig prøvde å ta tak i den tiltalte.

Tilhøreren ble stanset før han nådde tak i Gendron. Gendron ble deretter ført ut av rettslokalet.

Hendelsen førte til at straffutmålingen ble midlertidig satt på pause. Etter noen minutter ble den gjenopptatt.

Tidligere onsdag ble Gendron i rettssalen blant annet kalt feig rasist av en kvinne som mistet sin 86 år gamle bestemor i angrepet.

En annen kvinne mistet sin mann. Han var sikkerhetsvakt ved supermarkedet. Hun forklarte i rettssalen hvorfor familien hennes valgte å kle seg i svarte og røde klær onsdag.

– Rødt er for blodet som han blødde for familien sin og lokalsamfunnet sitt, sa hun med henvisning til sin avdøde ektemann.

– Svart er fordi vi fortsatt sørger, fortsatte hun.

Planla angrepet

Gendron planla angrepet i månedsvis. Han valgte supermarkedet Tops Friendly Market i Buffalo fordi det bor mange svarte mennesker i området.

14. mai 2022 kjørte han over 300 kilometer fra sitt hjem i Conklin i New York. Målet hans var ifølge påtalemyndigheten å drepe så mange svarte mennesker som mulig.

Ti personer ble drept og tre såret da Gendron, iført skuddsikker vest og hjem, skjøt rundt seg med et halvautomatisk gevær på supermarkedet.

Den da 18 år gamle mannen la like før skytingen ut et manifest i sosiale medier der han viste til de høyreekstremistiske teoriene om utskiftning av den hvite befolkningen som Anders Behring Breivik og mannen som drepte 50 mennesker i moskeer på New Zealand, også sto for.