Ukrainas forsvarsminister sier han beholder jobben

NTB

De siste ukene har det vært spekulasjoner om at Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov kom til å få sparken. Nå sier han at han er bedt om å fortsette.

I et intervju med Reuters onsdag sier 56-åringen at det er president Volodymyr Zelenskyj som har bedt ham om å fortsette.

– Ja, det var presidentens avgjørelse.

Reznikovs fremtid ble satt i tvil etter at en ledende skikkelse i Zelenskyjs parti Folkets tjener sa at 56-åringen ville bli erstattet innen kort tid i starten av februar.

Reznikov, en advokat som ble utnevnt til forsvarsminister kort tid før krigens utbrudd i februar i fjor, har vært under økende press på grunn av en korrupsjonsskandale knyttet til hans departement.

56-åringen sier at selv om han og Zelenskyj og er enige om at han fortsetter, så diskuterte de også en fremtidig rolle for Reznikov som leder for en juridisk instans som skal sikre at russiske krigsforbrytelser blir straffet etter krigens slutt.