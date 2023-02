Stoltenberg om felles Nato-utvidelse: – En tyrkisk avgjørelse

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier det er opp til Tyrkia å bestemme om landet vil godkjenne Nato-søknadene til både Finland og Sverige, eller bare én av dem.

– Det er Tyrkia som må bestemme om de skal ratifisere begge to – jeg har anbefalt det – eller om de ratifiserer én. Det er ikke en Nato-avgjørelse. Det er opp til Tyrkia, sa Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

Nato-sjefen til Tyrkia allerede onsdag. Der skal han besøke de jordskjelvrammede områdene, men han skal også ha et møte med president Recep Tayyip Erdogan.

Presser på for samlet inntreden

Der blir Nato-søknadene tema, bekreftet Stoltenberg på pressekonferansen.

Stoltenberg forteller at han har presset hardt på de siste månedene for å få Finland og Sverige inn i alliansen samtidig.

– Det er fortsatt min posisjon, og det har ikke endret seg, sa Nato-sjefen.

Begge er invitert

Tirsdag kom Stoltenberg med en uttalelse som ble tolket som at han åpner for at Finland kan bli Nato-medlem før Sverige.

– Hovedspørsmålet er ikke hvorvidt Finland og Sverige ratifiseres sammen. Hovedpoenget er at de begge ratifiseres som fullverdige medlemmer så fort som mulig, sa han til pressen.

På pressekonferansen onsdag påpekte Stoltenberg at Finland og Sverige ble invitert inn i alliansen samtidig. Det skjedde på Nato-toppmøtet i Madrid i fjor.

Venter på Tyrkia og Ungarn

– Det er ikke sånn at det trengs en ny enstemmig beslutning i Nato. Vi har tatt vår beslutning om å invitere inn begge landene, sa Stoltenberg.

Samtidig anerkjente han at det er ulike vurderinger i Tyrkia av om både Finland og Sverige er i posisjon til å bli tatt opp som nye Nato-medlemmer.

– Nå er det opp til hvert enkelt medlemsland å ratifisere, sa Stoltenberg.

Heller ikke Ungarn har godkjent Sveriges og Finlands innmelding ennå.