Etterretning: – Et av Putins sterkeste offentlige utbrudd siden invasjonen

Russlands president Vladimir Putin harselerte med sin visestatsminister og handels- og industriminister Denis Valentinovich Manturo under et videomøte i januar. Les mer Lukk

Den russiske presidenten refset landets visestatsminister under et videomøte. Det mener britisk etterretning er et av Putins sterkeste offentlige utbrudd på et år.