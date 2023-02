Sør-Korea: Den nordkoreanske matmangelen ser ut til å bli verre

NTB

En matkrise i Nord-Korea synes å ha blitt ytterligere forverret, ifølge Sør-Korea. Ifølge en sørkoreansk avis har Nord-Korea kuttet i rasjonene til militæret.

Nord-Korea har i praksis erkjent at det er betydelig matmangel, ifølge det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet. Departementet viser videre til en melding fra statlige nordkoreanske medier om planer for et «veldig viktig og presserende møte» om landets landbruksstrategi.

– Landets matsituasjon ser ut til å ha forverret seg, skriver departementet som arbeider med forholdet til nabolandet, i en uttalelse.

Det har vært alvorlig matmangel flere ganger i Nord-Korea de siste tiårene, inkludert en periode med hungersnød på 90-tallet. Ofte skyldes det naturkatastrofer, for eksempel flom som ødelegger avlinger.

I tillegg er landet isolert internasjonalt og underlagt strenge sanksjoner på grunn av atomprogrammet. De siste årene har også den allerede begrensede import- og eksportvirksomheten i praksis stoppet opp etter at landet innførte svært strenge koronarestriksjoner.

Den sørkoreanske avisa Dona Ilbo meldte onsdag at de daglige rasjonene til nordkoreanske soldater er redusert for første gang siden 2000, og viste til en ikke navngitt høytstående sørkoreansk tjenesteperson.