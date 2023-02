Ria Novosti: Ekstramøte i Russlands overhus neste uke

President Vladimir Putin holder sin årlige tale til de to kamrene i nasjonalforsamlingen dagen før Føderasjonsrådet holder sitt ekstraordinære møte.

Det russiske føderasjonsrådet, det øverste kammeret i landets nasjonalforsamling, holder et ekstraordinært møte 22. februar, melder et statlig nyhetsbyrå.

Komitéleder Vjatsjeslav Timtsjenko opplyser til Ria Novosti at det ekstraordinære møtet skal holdes 22. februar. Han sier temaet for møtet er innføring av lover om integrering av fire regioner i Russland.

To dager etter møtet er det ett år siden Russlands invasjon av Ukraina.

I fjor forsøkte Russland å annektere de ukrainske regionene Donetsk. Luhansk, Zaporizjzja og Kherson. De fleste FN-land fordømte dette som en ulovlig handling, og regionene er fortsatt internasjonalt anerkjent som deler av Ukraina.

Dagen før møtet skal president Vladimir Putin holde sin årlige tale til et felles møte for de to kamrene i nasjonalforsamlingen.