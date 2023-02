Bolsonaro sier han returnerer til Brasil i mars

NTB

Brasils tidligere president Jair Bolsonaro drar tilbake i mars for å lede den politiske opposisjonen til president Lula da Silva, sier han til Wall Street Journal.

Bolsonaro sier i intervjuet at han vil jobbe med sine støttespillere i Kongressen og i delstatene for innskrenkninger på abortmulighetene, mindre våpenkontroll og annen politikk han sier er i strid med tradisjonelle familieverdier.

Støttespillere av ham brøt seg 8. januar inn i presidentpalasset, kongressen og høyesterett i Brasilia og tok til orde for et militærkupp for å sette valget av Lula som ny president til side.

Brasilianske myndigheter har åpnet etterforskning av de udemokratiske opptøyene, og Bolsonaros mulige rolle i det hele inngår i den. Ekspresidenten var i Florida da opptøyene fant sted. Han nekter for å ha gjort noe galt, og sier det er bra at opptøyene etterforskes.

– Jeg var ikke engang der, og de vil gi meg skylda, sier Bolsonaro.

Lula anklaget i starten av februar Bolsonaro for å ha tatt del i det han omtalte som kupplaner.

– Kupp? Hvilket kupp? Hvor var kuppgeneralen? Hvor var soldatene, hvor var bombene, spør Bolsonaro retorisk.

Bolsonaro har gjentatte ganger sådd tvil om Lulas valgseier, og han begynte lenge før valget å fremme påstander om at Brasils valgsystem er sårbart for valgfusk. Han har ikke erkjent nederlaget, men synes å moderere seg noe i intervjuet.

– Å tape er del av valgprosessen. Jeg sier ikke at det var fusk, men prosessen var partisk, sier han.