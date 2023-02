NTB

USAs forsvarsminister Lloyd Austin berømmer Norge for regjeringens forslag om å gi 75 milliarder kroner til Ukraina de neste fem årene.

– La meg takke Norge, som har kunngjort at de vil gi 75 milliarder kroner i militær og sivil støtte til Ukraina, sa Austin på en pressekonferanse etter et møte i kontaktgruppen for Ukraina tirsdag.

– Det er en betydelig forpliktelse, la han til.