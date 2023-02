Air India kjøper nesten 500 fly fra Airbus og Boeing

NTB

Air India har lagt inn bestilling på kjøp av hele 250 fly fra den europeiske produsenten Airbus, samt 220 fly fra amerikanske Boeing.

Meldingen om Boeing-kjøpet kom kort tid etter at Airbus-kjøpet ble kjent. Kjøpet av til sammen 470 passasjerfly fra de to produsentene utgjør en historisk utvidelse for det indiske flyselskapet.

En embetsperson i Det hvite hus opplyser at selskapet også har lagt inn en opsjon på ytterligere 70 Boeing-fly.

Når det gjelder Airbus, dreier det seg om 210 fly av typen A320neo til bruk innenlands og 40 fly av typen A350 som skal betjene selskapets langdistanseruter, ifølge avtalen.

– Vi gjennomgår nå store endringer, sa selskapets styreleder N. Chandrasekaran da han tirsdag kunngjorde avtalen sammen med statsminister Narendra Modi og Frankrikes president Emmanuel Macron.