Stoltenberg: Ikke kampfly som haster mest

Kampfly til Ukraina står ikke øverst på dagsordenen under Natos forsvarsministermøte i Brussel, sier Jens Stoltenberg.

Forsvarsministrene skal i formiddag holde et møte i den såkalte kontaktgruppen for Ukraina for å diskutere videre våpenleveranser.

Ukraina har satt kampfly øverst på ønskelisten, men ifølge Stoltenberg er det andre leveranser som haster mer.

– Stridsvogner og pansrede personellkjøretøy er det viktigste utstyret vi leverer til Ukraina nå, sammen med ammunisjon og reservedeler til utstyr som Ukraina alt har fått, sier Nato-sjefen tirsdag.

Norge er blant Nato-landene som har lovet å sende stridsvogner til Ukraina, men det er ikke kjent når og hvor mange.

Flere land nøler

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var forrige uke på sjarmoffensiv i Europa for å sanke støtte til kampfly-donasjoner.

Tyskland, Polen og USA har nølt med å svare på om de er villige til å sende kampfly til Ukraina, mens land som Frankrike og Storbritannia har vært mer åpne for ideen.

– Kampfly er ikke det mest presserende spørsmålet akkurat nå. Men det pågår fortsatt en diskusjon, sier Stoltenberg.

Han understreker at støtten Nato-land har gitt siden krigens begynnelse, stadig har utviklet seg.

– Og den vil fortsette å utvikle seg i takt med krigen, sier Stoltenberg.

Norsk-tysk initiativ

Foruten våpenleveranser skal Natos forsvarsministe gjennom en hel rekke andre tema på det to dager lange møtet i Brussel.

Et sentralt spørsmål er hvordan allierte skal fylle våpenlagre som er i ferd med å tømmes etter snart et år med krig i Ukraina.

Forsvarsministrene skal også diskutere Natos toprosentmål, som er under revidering, og beskyttelse av kritisk, undersjøisk infrastruktur.

Mandag ble det kjent at Nato oppretter en egen, koordinerende enhet som skal avdekke svakheter i sikringen av slik infrastruktur. Det skjer på initativ fra Norge og Tyskland.