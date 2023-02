Tre funnet i live i jordskjelvruiner i Tyrkia

NTB

Ytterligere tre personer er funnet i live i ruinene etter de kraftige jordskjelvene i Tyrkia for over en uke siden, melder tyrkiske medier.

I Adiyaman-provinsen lyktes redningsarbeidere med stor fare for eget liv å hente 18-åringen Muhammed Cafer Cetin ut av ruinene av et sammenrast hus tirsdag. Der hadde han ligget i åtte døgn.

– Vi er så lykkelige, jublet onkelen hans da Cetin ble kjørt bort i ambulanse. Tilstanden hans er ikke kjent.

I Kahramanmaraş-provinsen ble to andre jordskjelvofre funnet i live tirsdag, blant dem 17 år gamle Muhammed Enes, ifølge kringkasteren Haberturk. Heller ikke hans tilstand er kjent.

En mann ble også funnet i live under et sammenrast hus i en annen del av Kahramanmaraş-provinsen tirsdag, 198 timer etter at han ble begravd under skjelvet, melder CNN Türk. Mannens identitet eller tilstand er ikke kjent.

31.643 mennesker er hittil bekreftet omkommet i Tyrkia, opplyste myndighetene i landet mandag kveld.