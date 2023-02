Nato leter fortsatt etter Stoltenbergs arvtaker

Nato-sjef Jens Stoltenberg har etter planen sin siste arbeidsdag i Nato 30. september. Han har tidligere sagt at han vil hjem til Norge, men ifølge den tyske avisen Welt skal Nato-landene være enige om at Stoltenberg bør fortsette i jobben til april neste år. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

NTB

Det er foreløpig ingen som står klare til å ta over etter Stoltenberg når hans periode i Nato utløper 30. september, opplyser en kilde i alliansen.

Tirsdag og onsdag samles Nato-landenes forsvarsministre til et to dager langt møte på alliansens hovedkvarter i Brussel.

Der må de ta stilling til en rekke krevende saker, fra Ukrainas bønn om kampfly til kinesisk overvåking og tomme våpenlagre.

Men spørsmålet om hvem som skal ta over stafettpinnen etter Stoltenberg, står fortsatt ubesvart. Hans periode som Nato-sjef utløper 30. september.

Enn så lenge er det ingen opplagte kandidater som venter på å få overta, opplyser en kilde i Nato til NTB.

Tysk avis: Enighet om forlengelse

Den tyske avisen Welt skrev i helgen at Natos 30 medlemsland er kommet til en uformell enighet om at Stoltenberg bør bli værende i stillingen fram til april 2024.

Da feirer Nato sitt 75-årsjubileum.

En formell beslutning er ventet i løpet av de neste ukene.

Stoltenberg har flere ganger sagt at han vil hjem til Norge når perioden hans i Nato utløper.

I helgen uttalte han, via en talsperson, at han ikke har intensjoner om å søke enda en forlengelse av mandatet.

Støre: Forstår at han vil hjem

Stoltenberg skulle vært ferdig som Nato-sjef i fjor, men takket ja til å forlenge med ett år etter press fra Nato-landene.

Han frasa seg samtidig stillingen som sentralbanksjef i Norges Bank.

Stoltenbergs venn, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), sier til NTB at han ikke har hørt annet enn at Nato-sjefen er ferdig i jobben til høsten.

Støre sier han forstår at Stoltenberg vil hjem til Norge.

– Han har gjort en svært viktig jobb for Nato, og Nato-landene har vært enige om denne forlengelsen. Jeg forstår godt at han nå tenker at ved den tidens utløp, så har han gjort sin jobb, sier Støre.

Kan krasje med EU-kabalen

Selv om Stoltenbergs arvtaker ikke er utpekt enda, er det ifølge Welt to personer som skiller seg ut som potensielle kandidater:

* Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace.

* Spanias statsminister Pedro Sánchez.

Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er tidligere blitt nevnt. Hun skal imidlertid ønske seg en ny periode i kommisjonen.

Toppostene i EU skal bemannes på nytt etter valget i EU-parlamentet neste år, og dette kan påvirke valget av ny Nato-sjef, skriver TV 2.

Etter det NTB forstår, er det flere allierte som ønsker å unngå at Nato blir en del av EU-kabalen når den skal legges i 2024.