USA kritiserer kinesisk laserbruk mot filippinsk skip

Dette bildet fra den filippinske kystvakta viser det som skal være laserlys fra et kinesisk skip i det omstridte Sør-Kinahavet. USA er svært kritiske til laserbruken. Foto: Den filippinske kystvakta via AP / NTB

NTB

USA kritiserer Kinas angivelige bruk av militært laserlys mot et skip fra den filippinske kystvakta i det omstridte Sør-Kinahavet forrige uke.

Talsmann Ned Price for det amerikanske utenriksdepartementet sier at framferden til det kinesiske kystvaktskipet var «provoserende og utrygt, og førte til at mannskapet på det andre skipet ble midlertidig blindet».

– USA står sammen med våre filippinske allierte i møte med den kinesiske kystvaktas angivelige bruk av laserenheter mot mannskapet på et filippinsk kystvaktskip, sier Price.

Hendelsen skjedde 6. februar, rundt 2 mil Second Thomas Shoal, ifølge Filippinene, som har marineinfanteri utstasjonert der.

Den er del av de omstridte Spratlyøyene, som både Kina, Taiwan, Filippinene, Vietnam, Malaysia og Brunei gjør krav på.

Det har vært en rekke sammenstøt til havs i området mellom Filippinene og Kina, som gjør krav på nesten hele Sør-Kinahavet.

Noen dager før laserhendelsen ble USA og Filippinene enige om å styrke forsvarssamarbeidet. Blant annet får USA tilgang til ytterligere fire militærbaser på Filippinene.