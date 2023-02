Lavere vekst enn ventet i Japan

NTB

Den japanske økonomien vokste med 0,2 prosent i fjorårets siste kvartal, viser offisielle tall.

Det var ventet større vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) etter at landet omsider gjenåpnet for turisme. Analytikere spurt av Bloomberg ventet vekst på 0,5 prosent.

For året som helhet vokste verdens tredje største økonomi med 1,1 prosent. Japan åpnet igjen dørene for turister i oktober etter to og et halvt år med strenge koronatiltak. Et tak på antall ankomster og en regel der tilreisende måtte besøke landet som del av en pakkereise, ble fjernet.

31,9 millioner turister besøkte Japan i 2019, og landet så ut til å nå målet om 40 millioner utenlandsturister innen 2020, da landet skulle arrangere sommer-OL. Men på grunn av koronapandemien var antall turister nede i magre 250.000 i 2021.

Inflasjonen nådde 4 prosent i desember, det høyeste i Japan på mer enn 40 år. Landets sentralbank har likevel opprettholdt den milde pengepolitikken. Den anser prisveksten for å være midlertidig og knyttet til eksepsjonelle omstendigheter som Ukraina-krigen og medfølgende økte energipriser.