FN: Syria åpner to grenseoverganger

NTB

Syrias president Bashar al-Assad vil åpne to nye grenseoverganger mot Tyrkia slik at nødhjelp kan fraktes inn til syriske jordskjelvofre, ifølge FN.

En talsperson for FNs generalsekretær António Guterres sier mandag at dette vil gjøre det mulig å frakte humanitær hjelp raskere til rammede områder i Syria.

I første omgang er planen at grenseovergangene Bab Al-Salam og Al Ra’ee skal holdes åpne i tre måneder. Overgangene ligger ved grensa mellom Tyrkia og opprørskontrollerte områder nordvest i Syria.

Det haster med å få fram mat, medisiner og annen nødhjelp til dem som er rammet, ifølge FN. Norges FN-ambassadør Mona Juul beskriver avgjørelsen som godt nytt, og sier at åpningen av grenseovergangene vil gi tilgang for sårt tiltrengt humanitær hjelp.

– Uhindret humanitær tilgang til alle menneskene som trenger det, er nøkkelen for å redde liv etter skjelvet, sier Juul i en uttalelse.

Kunngjøringen om grenseovergangene kom dagen etter at sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, møtte Assad i Damaskus.

Hjelpeinnsatsen etter jordskjelvet var temaet for samtalene mellom WHO-sjefen og Syrias autoritære leder.

En talsperson for USAs utenriksdepartement sier det vil være bra for det syriske folket hvis Assad-regimet faktisk går med på å åpne grenseovergangene.

Regimet i Syria og landets allierte Russland har vært negative til trafikk mellom Tyrkia og opprørskontrollerte syriske områder.

Inntil nå har omtrent all nødhjelp til jordskjelvofrene i disse områdene blitt sendt via én åpen grenseovergang ved grensa mot Tyrkia.