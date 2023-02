Trudeau: Været skaper vansker for innhenting av vrakdeler etter nedskytingen

NTB

Canadas statsminister Justin Trudeau sier været skaper problemer for innhenting av vrakdelene etter nedskytningen av en ukjent gjenstand over Yukon lørdag.

Han understreker imidlertid at arbeidet med å lete etter vrakdeler og innhente dem pågår.

Den canadiske statsministeren sier også at det å trenge seg inn i luftrommet over Nord-Amerika er en alvorlig sak, og sier de flygende objektene vil være et tema som skal diskuteres neste gang han møter USAs president Joe Biden.