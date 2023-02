Slik rekrutterte Wagner-gruppen russiske innsatte: – Jeg ville bare ha en ny start

To tidligere Wagner-soldater forteller om hvordan de ble rekruttert til blodbadet i Ukraina.

I et intervju med CNN forteller to tidligere Wagner-soldater om hvordan de ble en del av den private russiske leiesoldathæren Wagner-gruppen etter å ha fått besøk av Wagner-sjefen i fengselet de satt i.

De to Wagner-soldatene ble tatt til fange i Ukraina sent i fjor og har siden det vært i Ukrainas varetekt. De holdes anonyme for sin egen sikkerhet.

Slik ble de rekruttert

Det var i fjor høst de to russiske mennene ble vervet til den beryktede leiesoldathæren Wagner-gruppen. De begge sonet dommer i russisk fengsel. En av dem var dømt for drap.

Overfor CNN sier de tidligere Wagner-soldatene at gruppens sjef, Jevgenij Prigozjin, ankom fengselet i helikopter. Han sa til fangene at de kunne bli satt fri hvis de kjempet på russisk side i Ukraina i seks måneder.

– Jeg så det slik at seks måneder var bedre enn de ti eller 11 årene jeg fortsatt måtte tilbringe i fengsel. Jeg ville bare ha en ny start på livet, sier den ene av de to Wagner-soldatene.

De ble fortalt at det var nazister de skulle kjempe mot.

(Saken fortsetter under bildet)

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

– De ideelle kandidatene var mordere og ranere

– Prigozjin sa at han hadde myndighet fra høyerestående makter til å ta hvem som helst fra fengselet, uavhengig av forbrytelse eller soningstid. De ideelle kandidatene var mordere og ranere, sier en av de tidligere Wagner-soldatene.

Videre forteller de at eldre fanger bare måtte vise at de kunne marsjere noen få meter før de kunne bli en del av Wagner-gruppen. Andre fanger som tydelig var ukvalifiserte til å bære våpen ble også rekruttert, sier de tidligere Wagner-krigerne.

Vestlig etterretning anslår at mellom 40 000 og 50 000 russere har blitt rekruttert av Wagner-gruppen , skriver CNN.

Begrenset med trening

Raskt etter at Prigozjin hadde besøkt fengselet var flere hundre innsatte på vei til en treningsleir i Rostov-regionen i Russland. Det var også de to mennene CNN har intervjuet.

Ifølge krigsfangene var reglementet i leieren strengt når det gjaldt alkohol og sigaretter. Offiserene som hadde ansvaret for rekruttene hevdet de hadde kjempet med Wagner-gruppen i både Afrika og Syria.

Ifølge de to tidligere Wagner-soldatene var treningen de fikk utilstrekkelig. Det var tydelig at de ble forberedt på et oppdrag de ikke hadde meldt seg til.

– Han (Prigozjin) nevnte ikke noe om fare. Han snakket om å slette alle domfellelser, gi forskuddsbetaling på 240 000 rubler, og at vår oppgave var å opprettholde et forsvar i andre linje, sier en av de tidligere Wagner-soldatene.

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet skal vise Wagner-soldater i nærheten av Bakhmut i Ukraina. Ingen av mennene CNN har intervjuet er med i bildet. Les mer Lukk

Endte opp ved fronten

Etter et kort opphold i Rostov ble de to mennene sammen med resten av troppen sendt til fronten i Ukraina. De forteller at 60 av de totalt 90 soldatene ble drept i det første angrepet de deltok i.

Rett etter det blodige forsøket på å angripe ukrainske stillinger ble det sendt en ny gruppe som led samme skjebne.

De to mennene kjempet for både livet og Vladimir Putins krigsmaskin i flere uker før de ble tatt til fange av ukrainske styrker. Å bli tatt til fange omtaler de som en lettelse.