Polen legger press på Tyrkia for Nato-ja til Sverige

Ulf Kristersson (til venstre) tok imot sin polske statsministerkollega i Stockholm mandag. De snakket blant annet om militærhjelp til Ukraina og Sveriges Nato-søknad. Les mer Lukk

NTB

Polen presser på for at Tyrkia skal gi sitt samtykke til at Sverige tas opp som Nato-medlem, sier statsminister Mateusz Morawiecki.