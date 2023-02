19 drept i angrep i Burkina Faso de siste dagene

NTB

19 personer, inkludert ni frivillige i de væpnede styrkene, har siden torsdag blitt drept av jihadister i to angrep i Burkina Faso, ifølge en sikkerhetskilde.

Sju medlemmer av den frivillige VDP-styrken ble torsdag forrige uke drept i et angrep i den nordvestlige landsbyen Dembo. Søndag ble tolv personer, inkludert to VDP-medlemmer, drept av jihadister i landsbyen Yargatenga nær den østlige grensen til Togo og Ghana, ifølge lokale myndigheter.

– Dette er tredje gang på en måned at Yargatenga har blitt utsatt for målrettede angrep, opplyser en lokal tjenestemann til AFP og legger til at byens kommissær ble drept i et bakholdsangrep 1. februar.

De to angrepene har brakt dødstallet etter angrep fra væpnede opprørere til rundt 60 bare for forrige uke, opp fra rundt 50 uken før.

Burkina Faso, som er et av verdens fattigste land, sliter med et jihadistopprør som har smittet over fra nabolandet Mali. Tusenvis av mennesker er drept og over to millioner mennesker har blitt tvunget på flukt.