Eksperter: – Putin har tapt energikrigen

Flere eksperter mener den russiske presidenten har tapt.

Krigen i Ukraina har ført til omfattende sanksjoner og et dårlig forhold mellom Russland og viktige gasskunder i Europa.

Nå mener en av verdens fremste eksperter innenfor handel og investeringer med energi, Pierre Andurand, at Russlands president Vladimir Putin har tapt energikrigen, skriver Financial Times.

Normalt nivå

Ifølge Andurand skyldes det blant annet at Europa har lært seg å leve uten russisk gass, og det relativt raskt.

– Jeg mener at Putin har tapt energikrigen. Ekstremt høye priser på energi og naturgass i Europa var dårlig for verdensøkonomien, men nå er de tilbake på et mer normalt nivå, sier til Financial Times.

Professor i energiplanlegging ved universitetet i Aalborg, Brian Vad Mathiesen, deler oppfatningen.

Skjøt i været

Han mener det kan skape problemer hvis Russland velger å stenge gassen helt.

– Men hvis vi kan håndtere corona og mye annet, så kan vi også håndtere det, sier Mathiesen til dansk TV2.

Etter krigsutbruddet 24. februar i fjor, skjøt energiprisene i været. De siste månedene har derimot prisene stabilisert seg på et relativt lavt nivå kontra hva de var våren og sommeren 2022.