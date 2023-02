Russland presser seg fram mot Bakhmut – styrker forsvaret i sør

NTB

Ukraina sier russiske styrker opprettholder presset mot Bakhmut der det pågår harde kamper. I sør befester russerne sine defensive stillinger, ifølge britene.

Minst fem sivile er drept og like mange såret i Ukraina det siste døgnet, opplyser presidentkontoret. De sier Russland er på offensiven rundt Bakhmut, som utsettes for tung granatild og infanteriangrep.

Situasjonen i forstaden Paraskoviivka beskrives som vanskelig, mens russerne fortsetter å bombardere området med «intensiv granatild og stormangrep». Byen Vuhledar i nærheten utsettes også for kraftig beskyting.

– Artilleriilden tiltar

Russiske styrker har skutt mot et titall byer og landsbyer i Donetsk-regionen det siste døgnet. I Druzjkivka ble et sykehus truffet av en rakett, mens sju hus og en barnehage fikk skader av artilleri i Pokrovsk.

– Artilleriilden tiltar, og russerne samler større styrker for å angripe fredelige byer. Vi ser et veldig hardt slag der russerne verken sparer seg selv eller oss, sier guvernør Pavlo Kyrylenko i Donetsk-regionen.

I naboregionen Luhansk har russerne trukket styrkene noe tilbake, men ser ikke ut til å ha gått tom for energi.

Befester stillinger ved Zaporizjzja

I delvis okkuperte Kherson lenger sør er over 20 byer truffet av artilleriild. To menn ble drept da de kjørte over en landmine ved en landsby nær regionhovedstaden, som også heter Kherson. I Nikopol i naboregionen Dnipropetrovsk ble en mann drept og to såret av artillerigranater.

Britisk etterretning sier de russiske styrkene befester sine defensive stillinger langs fronten i sør og nevner Zaporizjzja spesielt. Dette gjøres for å beskytte den russiske flanken, samtidig som hovedinnsatsen er konsentrert i Donbas-regionen.

USAs ambassade i Moskva har igjen advart amerikanske borgere mot å reise til Russland. Det begrunnes med frykt for trakassering eller frihetsberøvelse. Ambassaden advarer dem som har dobbelt statsborgerskap mot en mulig ny mobilisering av reservestyrker.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov avviser at en ny runde med mobilisering er på trappene.

Stoltenberg ber Vesten sende flere våpen

På en pressekonferanse i Brussel ba Nato-sjef Jens Stoltenberg om at Ukrainas vestlige allierte trapper opp den militære støtten. På spørsmål om når han tror Russland kan starte en våroffensiv, svarte Stoltenberg at «realiteten er at vi allerede har sett begynnelsen».

– For meg understreker dette bare at det haster med å levere flere våpen. Nato ser overhodet ingen tegn til at president Vladimir Putin forbereder seg for fred.

Stoltenberg sier liv kan bli spart og krigen forkortet dersom Ukraina får våpen raskere.

Se video: Her blir Wagner-soldater beskutt av ukrainsk artilleri