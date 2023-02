Tusenvis strømløse etter storm i New Zealand

Tusenvis er gjort strømløse av den tropiske stormen Gabrielle i New Zealand mandag. Også flytrafikken er hardt rammet. Her slår bølger inn mot fjell ved en strand i Auckland. Foto: Brett Phibbs / NZ Herald via AP / NTB

NTB

I New Zealand er tusenvis av boliger uten strøm og fly satt på bakken mandag, idet en kraftig tropisk storm rammer landets nordøy.

Statsråd Kieran McAnulty, som har ansvar for krisehåndtering, sier at mandag blir en «kritisk dag» på grunn av kraftig vind og tunge regnbyger. Det er vind på opptil 140 kilometer i timen nord i landet.

Selv om stormen Gabrielle har svekket seg og ikke lenger betegnes som en syklon, har den veltet trær og kraftlinjer og gjort skade på veier. Det er erklært unntakstilstand i fem nordlige regioner, blant dem Auckland.

Air New Zealand opplyser at 509 flyavganger er innstilt, men venter at trafikken er tilbake som normalt tirsdag. Rundt 58.000 mennesker er strømløse på New Zealands nordøy. Myndighetene har advart om at det kan ta flere dager å få tilbake strømmen.

– Så lenge været fortsetter å være som det er, er det utrygt å jobbe på strømnettet, sier McAnulty.

Auckland, som er landets største by og huser 1,6 millioner mennesker, sliter fortsatt med ettervirkningene av flommen som rammet i slutten av januar, da fire personer mistet livet.