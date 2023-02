Nok et ukjent objekt skutt ned over USA

NTB

Amerikanske jagerfly skjøt søndag ned nok et flygende objekt, denne gangen i Michigan. Det var den tredje nedskytingen av slike ukjente objekter på tre dager.

Republikaneren Jack Bergman, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, bekrefter at det amerikanske forsvaret skjøt ned et objekt over Lake Huron i delstaten søndag.

– Jeg setter pris på jagerpilotenes raske avgjørelse. Det amerikanske folk fortjener langt flere svar enn vi har nå, skriver Bergman på Twitter.

Ifølge kilder i Pentagon var objektet åttekantet og uten synlig last. Det befant seg i rundt 20.000 fots høyde og ble skutt ned på president Joe Bidens ordre.

Ifølge Pentagons talsperson Patrick Ryder utgjorde objektet ingen militær trussel, men ble skutt ned fordi det kunne forstyrre flytrafikken. Det skal nylig ha beveget i nærheten av viktige militæranlegg i Montana, der luftrommet lørdag var stengt.

Norge og en lang rekke andre land ble orientert av USA om nedskytingen av den kinesiske ballongen utenfor South Carolina på USAs østkyst forrige helg, bekrefter UD til VG.

Canada stengte luftrom

Nedskytingen skjedde samtidig som at Canada opplyste at de hadde stengt deler av luftrommet over Ontario, som grenser til Michigan. Det er ikke kjent om disse hendelsene har noen sammenheng.

Tidligere søndag stengte USA luftrommet over Lake Michigan. Lørdag ble et ukjent flygende objekt skutt ned over Yukon i Canada, kun en dag etter at et tilsvarende objekt ble skutt ned over Alaska.

– Våre innbyggeres sikkerhet er vår førsteprioritet, og derfor tok jeg avgjørelsen om å skyte ned det uidentifiserte objektet, sa Canadas statsminister Justin Trudeau søndag.

Kinesisk ballong

De tre nedskytingene kommer en uke etter at en stor kinesisk ballong ble skutt ned utenfor kysten av South Carolina. USA hevder at dette var en spionballong, mens kinesiske myndigheter hevder at det var en værballong på avveie.

De tre siste objektene som ble skutt ned var langt mindre, og det er fortsatt uklart hva de dreier seg om.

– Det er en grunn til at vi kaller dem objekter og ikke ballonger, sier general Glen VanHerck. Han leder både USAs nordkommando og den felles amerikansk-canadiske forsvarskommandoen for luftrommet over Nord-Amerika (NORAD).

Utenomjordiske

– Jeg tror det er første gang at NORAD eller USAs nordkommando har skutt ned objekter i luftrommet over USA eller Nord-Amerika, sier han.

På spørsmål om det utelukkes at det kan være snakk om utenomjordiske objekter, svarer VanHerck:

– Jeg har på det nåværende tidspunkt ikke utelukket noe.