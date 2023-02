NTB

Canada stenger et luftrom over provinsen Ontario, ifølge landets luftnavigasjonsoperatør. Bakgrunnen er en militæroperasjon.

De siste dagene har USA og Canada skutt ned to flygende objekter av ukjent opphav.

Tidligere søndag stengte USA et luftrom over Lake Michigan. Det samme gjorde de med et luftrom over delstaten Montana natt til søndag norsk tid.

