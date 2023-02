Assad vurderer å åpne flere grenseoverganger for å få nødhjelp til Syria

NTB

Syrias president Bashar al-Assad vil vurdere å åpne flere grenseoverganger til Tyrkia for å få nødhjelp fram til jordskjelvofrene i Syria.

Det sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, som møtte Assad i Syrias hovedstad Damaskus søndag.

– I ettermiddag møtte jeg president Assad, som ga uttrykk for at han var åpen for å vurdere å gi tilgang til flere grenseoverganger slik at nødhjelpen når fram, sier Tedros.

Den eneste grenseovergangen som nå er åpen mellom Tyrkia og Syria, er Bab al-Hawa, og denne ble delvis ødelagt av jordskjelvene.

FNs generalsekretær António Guterres ba FNs sikkerhetsråd torsdag om å gi tillatelse til at flere grenseoverganger mellom Tyrkia og Syria gjenåpnes etter å ha vært stengt i flere år.