Katastrofalt russisk angrep: Mistet flere titalls stridsvogner i løpet av få minutter

På dette bildet frigitt av ukrainske væpnede styrker i februar 2023, viser ødelagte russiske stridsvogner i et forsøk på å angripe, Vuhledar. Å sikre denne byen vil gi både ukrainske styrker og russiske tropper et taktisk overtak i det større slaget om Donbas-regionen. (Foto: Ukrainske væpnede styrker via AP)

Parallelt med rapporter om nye russiske offensiver, kommer det meldinger om nye, fatale russiske tap.

Det største nederlaget kom da en tanks-kolonne ble utradert av ukrainsk artilleri.

Russland mistet sannsynligvis dusinvis av pansrede kjøretøy da de skulle angripe den ukrainske byen Vuhledar.

«Russiske tropper flyktet sannsynligvis og forlot minst 30 stort sett intakte panserkjøretøy i en enkelt hendelse etter et mislykket angrep, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Panserstyrken skal ha vært en del av den 155. pansebrigaden tilhørende den russiske stillehavsflåten.

«Ødela en betydelig mengde personell og utstyr»

Ubekreftede bilder delt av militærbloggere og det ukrainske forsvaret viser flere pansrede kjøretøyer og stridsvogner som nærmest ligger strødd over slagmarken, skriver Reuters.

Til sammen 30 pansrede kjøretøyer derav de fleste stridsvogner, ble ødelagt eller betydelig skadet av ukrainske droner og artilleri.

Den fatale hendelsen, sett med russiske øyne, skal ha funnet sted i starten av februar. Flere pro-russiske militærbloggere, som har hundretusenvis av følgere, har allerede kommentert den militære fiaskoen på Telegram.

«Disse menneskene ødela en betydelig mengde personell og utstyr, uten å bli holdt ansvarlig for det, og startet deretter, med samme middelmådighet, å storme Vuhledar,» skriver en blogger. Gjennomgangstonen i meldingene er knallhard kritikk mot russisk befal.

«Det er krise i troppekommandoen»

Russlands forsvarsdepartement har ikke kommentert hendelsen, men bekrefter at det pågår militære operasjoner nær Vuhledar og byen Bakhmut i det østlige Ukraina.

Panserstyrken skal ha rykket fram mot Vuhledar uten støtte av artilleriild, noe som anses som risikabelt. Angrepet gikk ikke som planlagt.

Telegram-kanalen til Wagner-Gruppen, Gray Zone, er heller ikke nådig i sin karakteristikk.

«En katastrofe utspiller seg rundt Vuhledar, og den utspiller seg igjen og igjen. Det er krise i troppekommandoen,» heter det i meldingen.

Brennende soldater overkjørt av sine egne tanks



Etter at stridsvognene var truffet av ukrainske droner, panservern og artilleri, skal de russiske soldatene ha forsøkt å rømme i sikkerhet. I kaoset som oppsto skal flere soldater ha blitt regelrett overkjørt av sine egne styrker, skriver Newsweek, som viser til videoopptak fra angrepet.

«Minst 30 tapte kjøretøy, brennende soldater som løper rundt, og opptak som ser ut som det er fra filmen Skjærsilden om krigen i Tsjetsjenia med BMP som knuser egne soldater,» skriver en russisk militærblogger.

Opptakene som er delt på Telegram-kanalen viser to soldater som blir dratt under en stridsvogn, og en soldat som er dekket av flammer og løper fra en stridsvogn kort tid før den eksploderer.

ISW: «Svært dysfunksjonelle taktikker»

Ifølge Institute for the study of war (ISW), er det som omtales som «en russisk fiasko i Vuhledar, et uttrykk for dårlig trening av de nymobiliserte styrkene.

«De russiske styrkene som kjemper i nærheten av Vuhledar engasjerer seg i svært dysfunksjonelle taktikker, som indikerer det faktum at Russlands 155. marineinfanteribrigade sannsynligvis består av dårlig trent mobilisert personell snarere enn av dårlig kommando», skriver Kyiv Independent.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet går Russlands militære fremmarsj svært sakte ettersom styrkene i Donetsk Oblast mangler ammunisjon og manøverenheter, noe som er avgjørende for vellykkede militære offensiver.

