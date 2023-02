New Zealand forbereder seg på kraftig storm

Myndighetene på New Zealand ber innbyggerne stålsette seg på en kraftig storm som har fått navnet «Gabrielle». Foto: Michael Cunningham / Northern Advocate / AP / NTB

NTB

Det er ventet svært kraftig vind i nordlige deler av New Zealand søndag kveld. Myndighetene ber rammede innbyggere evakuere.

Syklonen, som har fått navnet «Gabrielle», ventes å herje på nordøya i to døgn fra søndag.

Det er fortsatt unntakstilstand i New Zealands største by Auckland etter flommen som rammet i slutten av januar, da fire personer mistet livet.

– Vårt hovedbudskap til folk over hele landet er å ta varselet om stormen på alvor og sørge for at dere er forberedt, sier statsminister Chris Hipkins.

Flere utenlandsflygninger fra Auckland ble innstilt søndag, det ble også flere innenlandsavganger til og fra byene Hamilton, Tauranga og Taupo.