Stoltenberg står fast på at han slutter som Nato-sjef i år

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

NTB

Nato vil at Jens Stoltenberg skal sitte et halvt år ekstra, ifølge tysk avis. Men Nato-sjefens talskvinne står fast på at han har tenkt å slutte til høsten.