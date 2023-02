USA med kortvarig stenging av luftrom over Montana

NTB

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) stengte deler av luftrommet over delstaten Montana for forsvarsdepartementets aktiviteter lørdag. Nå er det åpnet igjen.

FAA utstedte tidligere lørdag et varsel om at de hadde sperret et område på 50 ganger 50 nautiske mil rundt byen Havre i Montana, i nærheten av den canadiske grensen.

De betegnet området som «nasjonalt forvarsluftrom».

Få timer senere kunngjorde de at de gjenåpner luftrommet.

FAA vil ikke si om årsaken til stengingen av luftrommet hang sammen med objektet som ble skutt ned i Canada lørdag, eller andre ukjente objekt som har blitt oppdaget over Nord-Amerika den siste tiden.

Tidligere denne måneden stengte FAA luftrom som svar på den kinesiske ballongen som ble slutt ned utenfor Sør-California forrige helg. USA mener ballongen ble brukt til spionasjeformål, men Kina hevder at det var en værballong.