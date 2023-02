Objekt skutt ned over Canada

Canadas statsminister Justin Trudeau. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP / NTB

NTB

Det uidentifiserte objektet som ble observert flygende over Canada lørdag, er skutt ned, opplyser statsminister Justin Trudeau.

– Jeg beordret nedskyting av et uidentifisert objekt som krenket canadisk luftrom. NORAD skjøt ned objektet over Yukon. Både canadiske og amerikanske fly ble sendt ut, og objektet ble skutt ned av et amerikansk F-22, skriver statsministeren i en Twitter -melding lørdag.

NORAD er forkortelsen for North American Aerospace Defence Command, som er et amerikansk-canadisk forsvarssamarbeid.

Snakket med Biden

Tidligere lørdag ble det observert et uidentifisert flygende objekt i stor høyde over Canada.

– Jeg snakket med president Biden i ettermiddag. Canadiske styrker vil nå hente inn og analysere vrakdelene, skriver Trudeau videre.

Dette skjer dagen etter at USA skjøt ned et annet ukjent flygende objekt som ble observert over Alaska. USAs president Joe Biden beordret nedskytingen.

Tredje objekt på kort tid

Fra før er det kjent at ballongen som ble skutt ned fredag, var mye mindre enn den store kinesiske ballongen som nylig ble skutt ned utenfor kysten av South Carolina.

Det ikke kjent om objektet som nå er identifisert, har sammenheng med objektet som ble skutt ned fredag eller den kinesiske ballongen.