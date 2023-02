The Times: EU og Storbritannia enige om ny tollavtale

NTB

EU og Storbritannia har kommet til en enighet som kan sørge for en slutt på brexit-kranglingen om Nord-Irland, melder avisen The Times.

Ifølge avisen har EU gått med på en avtale som unngår rutinekontroll av produkter på vei inn til Nord-Irland. I tillegg har de sagt seg enige i at EU-domstolen kun kan avgjøre spørsmål om Nord-Irland dersom en sak blir reist av domstolene der, skriver The Times.

Nord-Irland har lenge vært låst i en politisk blindgate etter uenighet om Nord-Irland-protokollen som ble forhandlet fram da Storbritannia forlot EU.

Den omstridte protokollen innebærer blant annet at varer som sendes fra Storbritannia til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed er det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder.