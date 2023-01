Alec Baldwin tiltalt for «Rust»-skyting

NTB

Påtalemyndigheten i New Mexico har tiltalt skuespiller Alec Baldwin for skytingen på settet til filmen «Rust», der filmfotograf Halyna Hutchins mistet livet.

Hutchins var kamerasjef under innspillingen av westernfilmen «Rust» i New Mexico. Hun døde da hun ble truffet av en kule som Baldwin avfyrte fra et rekvisittvåpen i oktober 2021. Regissør Joel Souza ble såret av skuddet.

I forrige uke kunngjorde statsadvokat Mary Carmack-Altwies at etterforskningen var avsluttet og at det var grunnlag for å straffeforfølge Baldwin. Både han og Hannah Gutierrez-Reed, som var våpenansvarlig på filmen, ble siktet for uaktsomt drap.

Bedyrer sin uskyld

Tirsdagens tiltale omfatter også Gutierrez-Reed. De to risikerer opptil 18 måneders fengsel og 5.000 dollar i bot dersom de blir kjent skyldige.

Påtalemyndigheten sier de har vektlagt Baldwins rolle både som produsent og som den som avfyrte det dødbringende skuddet.

Både Baldwin og Gutierrez-Reed har hele veien fastslått at de er uskyldige, og de har sagt at de vil bestride anklagene mot dem. Tirsdag ettermiddag hadde det ikke lyktes nyhetsbyrået AP å få en kommentar til tiltalen fra Baldwins advokat Luke Nikas.

Forlik

Da siktelsen ble kjent for halvannen uke siden, sa Nikas at hans klient var utsatt for et justismord.

– Siktelsen er en grov fordreining av Hutchins tragiske død og er et fryktelig justismord. Baldwin hadde ingen grunn til å tro at det var en kule i våpenet, eller noe annet sted på filmsettet, sa advokaten.

Dødsfallet har allerede ført til nye sikkerhetsrutiner i filmbransjen.

I fjor høst inngikk Baldwin forlik med familien til Hutchins.