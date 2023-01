Boeings jumbojet er historie – det siste flyet er levert

Amerikanske Pan Am var det første selskapet som tok det nye toetasjes gigantflyet i bruk. Flyselskapet måtte kaste inn håndkleet i 1991, og nå er også produksjonen av Boeings jumbojet kommet til veis ende.

NTB

Tirsdag ble det satt punktum for en æra i flyhistorien da Boeing leverte sin siste 747. Jumbojeten har blitt produsert i over et halvt århundre.

Flyet med den karakteristiske pukkelen fløy for første gang i 1969, og i januar året etter satte amerikanske Pan Am flyet inn på prestisjeruten mellom New York og London.

Med en kapasitet på rundt 500 passasjerer har jumbojeten blitt levert i flere utgaver og har fraktet utallige mennesker verden over. Den har også hatt de amerikanske romfergene «på ryggen» og flyr fortsatt den amerikanske presidenten i en versjon som på folkemunne er best kjent som Air Force One.

Bygget på 16 måneder

Den siste jumbojeten er den 1.574. i rekken som er produsert ved Boeings fabrikk i delstaten Washington. Tirsdag ble flyet levert til flyfraktselskapet Atlas Air.

– Dersom du er glad i denne bransjen, så er dette et øyeblikk du har gruet deg til. Ingen vil ha firemotors passasjerfly lenger, men det slår ikke en strek over det enorme bidraget dette flyet har gitt til utviklingen av luftfarten eller arven det etterlater seg, sier analytiker Richard Aboulafia.

Boeing begynte å bygge jumboen etter at de tapte en anbud om å levere det militære transportflyet C-5A. I stedet benyttet de seg av de nye motorene som var utviklet for transportflyet og brukte på det nye passasjerflyet.

Over 50.000 Boeing-ansatte brukte snaut 16 måneder på å bygge det nye flyet. Og et stort fly trengte et stort hjem – en av fabrikkhallene i Everett er verdens største bygning målt i volum.

Fortsetter å fly

Jumboen er 68,5 meter lang og halen er like høy som et seksetasjes hus. Men tiden har gått fra luftfartens kjempe. De siste 15 årene har både Boeing og deres europeiske rival Airbus utviklet en rekke mer lønnsomme modeller med to motorer i stedet for fire og med lavere drivstofforbruk.

Airbus måtte gi opp sin gigant etter bare 18 år. Jumbokonkurrenten A380 ble produsert i 254 eksemplarer mellom 2003 og 2021.

Men selv om det ikke lenger skal lages nye jumboer, vil nok den velkjente silhuetten bli å se på himmelen i flere år fremover.