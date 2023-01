Minst 33 drept i flere jihadistangrep i Burkina Faso

NTB

Minst 33 mennesker, blant dem både soldater og sivile, er drept i flere angrep fra væpnede jihadister i Burkina Faso de siste dagene, melder landets myndigheter.

Burkinske myndigheter melder at tolv soldater og én sivilist ble drept i et angrep i Falagountou i landets Sahel-region i sammenstøt mellom militæret og jihadister mandag. Ytterligere 20 ble drept i to angrep øst og vest i landet i helga.

Siden 2015 har det vestafrikanske landet vært herjet av et opprør ledet av ytterliggående islamister med bånd til al-Qaida og IS. Titusenvis av mennesker er drept, og rundt 2 millioner er drevet på flukt.

De siste månedene har angrep mot sikkerhetsstyrker og sivile økt i omfang, spesielt i de nordlige og østlige regionene som grenser til Mali og Niger. Også disse landene kjemper mot jihadister som kontrollerer store landområder.

Volden har ført til frustrasjon og mistillit i den burkinske befolkningen, og landet gjennomgikk to militærkupp i fjor.