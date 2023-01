HRW ber Ukraina granske bruk av landminer

Sekker med døde mennesker som ble gravd fram etter at ukrainske styrker gjenerobret Izium i september i fjor. Arkivfoto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

NTB

Ukraina bør granske anklager om at de har brukt landminer i og rundt byen Izium mens Russland okkuperte området, mener Human Rights Watch (HRW).

Ukraina er blitt anklaget for å ha skutt ut tusenvis av landminer ved hjelp av raketter mens russiske styrker kontrollerte Izium, som ligger i Kharkiv fylke øst i landet. Anklagene bør etterforskes, oppfordrer HRW tirsdag.

HRW viser samtidig til at menneskerettsgruppa kom med tre rapporter i fjor der russiske styrker ble anklaget for å ha brukt landminer i en rekke områder av Ukraina etter invasjonen 24. februar i fjor. Men gruppa understreker at dette ikke legitimerer ukrainsk bruk av miner.

– Ukrainske styrker synes å ha spredt store mengder landminer rundt Izium-området, sier Steve Goose, som er direktør i HRWs våpendivisjon. Han sier også at minene har tatt livet av sivile, og at de fortsatt utgjør en risiko.

– Russiske styrker har gang på gang brukt landminer og begått grusomheter over hele landet, men dette rettferdiggjør ikke ukrainsk bruk av disse forbudte våpnene, legger han til.

Ukraina signerte i 2005 FNs minekonvensjon fra 1997, som forbyr all produksjon, lagring, salg og bruk av antipersonellminer. Russland har ikke gjort det.

I fjor sommer meldte HRW at det ikke var tegn til at Ukraina hadde brukt landminer så langt i krigen.